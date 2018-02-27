В сети появился новый проморолик к предстоящему бою Головкин - Альварес

В Интернете появился проморолик ко второму бою между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает zakon.kz.

Десятиминутное видео представил YouTube-канал Motiveia – Boxing.

Второй бой между Головкиным и Альваресом пройдет 5 мая на арене T-Mobile. В первом поединке по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

Напомним, что второй поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5-е мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первая официальная пресс-конференция состоится 27-го февраля в Лос-Анджелесе (утром 28-го февраля по времени Астаны).

Фото: boxingnewsonline.net