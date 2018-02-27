Касательно присвоения ПИН-кодов субъектам рынка нефтепродуктов

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по Жамбылской области напоминает, что в соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года производители нефтепродуктов обязаны до начала осуществления производства нефтепродуктов направить в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного органа в области оборота нефтепродуктов заявку на присвоение персонального идентификационного номера-кода в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов. Кроме того, импортеры нефтепродуктов до начала осуществления ввоза (в том числе импорта) нефтепродуктов так же должны направить заявку.

Персональный идентификационный номер-код - постоянный идентификационный номер, который присваивается производителям нефтепродуктов, оптовым поставщикам нефтепродуктов, осуществляющим импорт нефтепродуктов, и каждому наименованию нефтепродукта, производимого в Республике Казахстан или ввозимого на территорию Республики Казахстан, необходимый для указания вида, марки нефтепродуктов в сопроводительной накладной и декларации по обороту нефтепродуктов.

Присвоение персонального идентификационного номер-кода (ПИН-код) является государственной услугой. С порядком ее получения можно ознакомиться в следующих документах:

Регламент государственной услуги;

Стандарт государственной услуги.