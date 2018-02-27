Нововведения в принятии предварительных решений по классификации товаров

ДГД по Южно-Казахстанской области напоминает, что с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». В Кодексе реализованы отсылочные нормы и детализированы таможенные правоотношения, которые заложены в Таможенном кодексе Евразийского экономического Союза.

Нововведения коснулись порядка принятия таможенными органами предварительных решений по классификации товаров.

Предварительное решение о классификации товара является государственной услугой и принимается таможенным органом на основании заявления, которое подается участником внешнеэкономической деятельности по утвержденной уполномоченным органом форме.

В заявлении должны указываться: полное коммерческое наименование, фирменное наименование, основные технические и коммерческие характеристики товара и иная информация, позволяющая однозначно классифицировать товар. К заявлению в обязательном порядке прилагается копия документа об уплате таможенного сбора за принятие предварительного решения о классификации товаров.

Если участником внешнеэкономической деятельности не в полном объеме представлены документы, необходимые для принятия предварительного решения, то таможенным органом направляется запрос о необходимости представления дополнительной информации. При этом дополнительная информация должна быть представлена не позднее шестидесяти календарных дней со дня направления запроса. Если же дополнительная информация не представлена в течение данного срока или представленная дополнительная информация не содержит достаточные сведения для принятия предварительного решения, то таможенный орган отказывает в принятии предварительного решения. При этом уплаченный таможенный сбор за выдачу предварительного решения о классификации товара участнику внешнеэкономической деятельности не возвращается.