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Госдеп запускает проект по противодействию пропаганде против США

27 февраля 2018, 01:11

Реализацией программы будет заниматься Центр глобального взаимодействия (GEC) госдепа в сотрудничестве с Пентагоном.

Госдепартамент США начинает новую программу стоимостью в $40 млн по борьбе со спонсируемой иностранными государствами дезинформацией и пропагандой против интересов США, сообщает Интерфакс со ссылкой на USA Today и заместителя госсекретаря США Стива Голдстейна.

"Это не только оборона, которую нам следует занять; нам также следует и наступать", - сказал он.

Реализацией программы будет заниматься Центр глобального взаимодействия (GEC) госдепа в сотрудничестве с Пентагоном. При этом к программе планируется привлекать другие сторонние структуры для выработки конкретных предложений.

Согласно заявлению госдепа, "группы гражданского общества, поставщики медиа-контента, неправительственные организации, спонсируемые федеральными властями центры исследований и разработок, частные компании и академические институты могут участвовать в конкурсе на получение грантов от GEC, чтобы вести свою важную работу по борьбе с пропагандой и дезинформацией".

По информации издания, GEC позднее запустит ряд пилотных проектов, создававшихся в сотрудничестве с Пентагоном.

USA Today напоминает, что этот проект был затребован Конгрессом США еще летом в 2017 году в связи с заявлениями о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Фото: politobzor.3dn.ru


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