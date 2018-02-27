Утверждена Стратегия применения таможенными органами системы управления рисками

Приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 100 утверждены стратегия и тактика применения органами государственных доходов системы управления рисками, а также Правила ее функционирования (далее - Стратегия), которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 4 марта 2018 года. Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 244 «Об утверждении Правил применения системы управления рисками в органах государственных доходов Республики Казахстан».

Целью Стратегии является установление единых подходов к управлению, реализации и дальнейшему совершенствованию системы управления рисками в органах государственных доходов Республики Казахстан.

Стратегия применения СУР в органах государственных доходов направлена на достижение основных целей:

1) определение областей риска с наибольшей вероятностью потенциального возможного нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Республики Казахстан;

2) разработка и внедрение соответствующих мер по минимизации рисков;

3) обеспечение эффективного выбора объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля;

4) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и обеспечение эффективного использования ресурсов органов государственных доходов;

5) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, по которым не выявлена необходимость применения мер по минимизации рисков.

Согласно статье 451 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» таможенные органы используют систему управления рисками (далее - СУР) для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.

Основными целями использования таможенными органами СУР являются:

1) обеспечение эффективности таможенного контроля;

2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов;

3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, по которым не выявлена необходимость применения мер по минимизации рисков.

Применение СУР при таможенном контроле осуществляется в двух направлениях: до выпуска товаров и после выпуска товаров.