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Веган разнес мясной ресторан во Франции

27 февраля 2018, 01:54

Инцидент произошел в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.

Во французском Гренобле злоумышленник, выкрикивая лозунги, осуждающие поедание мяса, разбил все стекла в ресторане, где готовят отбивные, сообщает НТВ со ссылкой на телеканал France 3.

Злоумышленник был в маске. Выкрикивая вегетарианские лозунги, мужчина разбил 14 стекол и написал на стене призыв не есть мясо.

Инцидент произошел в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.

В ресторане считают, что акт вандализма был совершен вовсе не радикальными веганами, а их конкурентами и завистниками.

Фото: la boucherie verte


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