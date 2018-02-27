Веган разнес мясной ресторан во Франции

Во французском Гренобле злоумышленник, выкрикивая лозунги, осуждающие поедание мяса, разбил все стекла в ресторане, где готовят отбивные, сообщает НТВ со ссылкой на телеканал France 3.

Злоумышленник был в маске. Выкрикивая вегетарианские лозунги, мужчина разбил 14 стекол и написал на стене призыв не есть мясо.



Инцидент произошел в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.



В ресторане считают, что акт вандализма был совершен вовсе не радикальными веганами, а их конкурентами и завистниками.

Фото: la boucherie verte