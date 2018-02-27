В Костанае женщина упала с 5 этажа

25 февраля в 20-46 в городе Костанае местная жительница 1989 года рождения упала с высоты 5 этажа в лестничный пролет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

С полученными в ходе падения травмами женщина была доставлена в реанимационное отделение городской больницы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК «Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: infosmi.net