66-летний алматинец почти пять лет числится умершим

В автоЦОНе Алматы, куда пенсионер приехал обменять свои права, ему сообщили, что он умер 6 мая 2013 года.

Среди неживых Айтбай Абдуллаев числится уже почти пять лет. Все это время мужчина ходил в поликлинику, платил налоги и даже получал пенсию. Но, как выяснилось, вернуть себе статус живого не так-то и легко, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

66-летний Айтбай Абдуллаев последние полтора месяца обивает пороги инстанций, доказывая, что он живой. Мужчина в конце января случайно узнал шокирующую новость. В автоЦОНе Алматы, куда пенсионер приехал обменять свои права, ему сообщили, что он умер 6 мая 2013 года.

– При приеме мне врач сказал: «Агашка, в уже несколько лет, как умерли». Я был в шоке. Как? Вот я сижу, живой. Я три дня дома был в шоке. Я не мог отойти. Узнать собственную смерть, дату узнать, - сетовал пенсионер Айтбай Абдуллаев.

Мужчина недоумевает как оказался в списке умерших. Все это время он вел активную жизнь: оплачивал счета за квартиру, платил налоги, штрафы, пользовался услугами своей поликлиники. Немного отойдя от шока, пенсионер вернулся в автоЦОН. И здесь выяснились другие, не менее интересные подробности.

– 26 января я вернулся в ЦОН и прошел по базам МВД, по базам прокуратуры – я везде был, поздравляли, что я живой. Опять пошли к медикам – та же самая история: я в том же списке, - сказал пенсионер Айтбай Абдуллаев.

Получается, что пенсионер числится мертвым только в базе Министерства здравоохранения. В базе МВД и прокуратуры Айтбай Абдуллаев живой. В ведомстве на запрос редакции «Информбюро» письменно ответили, что это не их ошибка. Их базу формирует Министерство юстиции. Значит, роковую ошибку допустил сотрудник другого ведомства.

«По вине сотрудника Министерства юстиции Республики Казахстан, администрирующего государственную базу данных физических лиц, который неправильно занёс данные по физическому лицу Абдуллаеву Айтбаю Жумабаевичу, ошибочная запись о смерти из базы ГБД ФЛ поступила в информационную систему «Регистр прикрепленного населения».

Выходит, что Айтбай Абдуллаев числится умершим еще и в базе Министерства юстиции. И если раньше пенсионер без проблем пользовался услугами поликлиники, то недавно ему и там сообщили, что он мертв. Мужчина уже написал заявления в РОВД и прокуратуру Ауэзовского района Алматы с требованием разобраться, кто же над ним так подшутил. Недавно дело передали в департамент по противодействию коррупции. Но оттуда новостей пока нет. Неужели ему самостоятельно придется доказывать, что он живой? Ведь это не его ошибка!

Как показывает практика, такие ошибки происходят довольно-таки часто. И, как правило, виновники остаются безнаказанными просто потому, что их трудно найти. Зато живые казахстанцы, которые оказались «на том свете», сталкиваются с кучей проблем. Это и бесконечное хождение по инстанциям, и моральное страдание из-за абсурдности ситуации.

Фото: 31 канал