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В США преступник отправился на смертную казнь и не умер

27 февраля 2018, 07:07

Тюремные врачи сделали Хэмму около 12 уколов, после чего отпущенное на казнь время истекло, и было решено перенести исполнение смертного приговора.

В США отложили казнь Дойла Хэмма, осужденного за убийство в Алабаме в 1987 году. По словам его адвоката, тюремные медики 2,5 часа не могли найти вену и сделать Хэмму инъекцию. О подробностях дела рассказывается на сайте юрфака Колумбийского университета, передает Лента.ру.

Сторона защиты утверждает, что любая попытка сделать инъекцию осужденному — жестокое наказание, потому что у Хэмма выявлены последняя стадия рака и гепатит. Осужденный также долгое время принимал наркотики, поэтому его вены сильно повреждены. Тюремные врачи сделали Хэмму около 12 уколов, после чего отпущенное на казнь время истекло, и было решено перенести исполнение смертного приговора.

Правозащитники ООН давно призывают власти США отменить казнь Дойла Хэмма. По их словам, введение смертельной инъекции вызовет у приговоренного невыносимую боль, и казнь в этом случае классифицируется как пытка. Эксперты по правам человека также считают, что процесс над Дойлом, состоявшийся еще в 1980-е годы, мог не соответствовать стандартам справедливого судопроизводства.

Фото: Al.com


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