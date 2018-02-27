Момент столкновения автомобиля медицинской помощи и иномарки в Актау попал на видео

Подробности аварии, произошедшей в Актау 15 февраля, рассказал фельдшер станции скорой помощи Тупкараганской центральной районной больницы Арман Нурдовлетов, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам фельдшера, он в момент ДТП находился в машине медицинской помощи, которая двигалась с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами вплоть до столкновения.

- В тот день поступил срочный вызов в Акшукур. Годовалому ребёнку было плохо: у него были фебрильные судороги. Приехав на место, я осмотрел ребёнка, оказал первую помощь и принял решение везти его с мамой в Актау, в детскую инфекционную больницу. Так как судороги могли начаться снова в любой момент, а у меня при себе не было противосудорожных препаратов, мы торопились в больницу. На кадрах видео даже видно, как люди проходящие мимо, реагируют на звук сирены. На том перекрёстке все уступили нам дорогу, кроме Toyota Camry. Наверное, водитель не обратил внимание на то, что транспортные средства с правой стороны от него остановились, чтобы пропустить нас, - рассказал Арман Нурдовлетов.

Сразу после столкновения, по словам фельдшера, остановился попутный автомобиль. Водитель забрал пассажиров машины медицинской помощи - маму с ребёнком и водителя Toyota Camry с его ребёнком. После оказания первой помощи всех отпустили домой. У Армана Нурдовлетова, как он рассказал, диагностированы сотрясение мозга, ушиб бедра и вывих коленного сустава.

- Теперь я узнаю, что обвинить хотят моего коллегу, водителя. Нельзя наказывать невиновных. Мы ехали по правилам, - отметил Арман Нурдовлетов.

Напомним, четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля медицинской помощи в 29 микрорайоне Актау 15 февраля. Столкнулись автомобиль Toyota Camry и специальный автотранспорт медицинской помощи.

Фото: podrobnosti.ua