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Девушка попыталась обмануть знаменитого таксиста и опозорилась на весь интернет

27 февраля 2018, 07:58

Видео собрало более двух миллионов просмотров и почти 14 тысяч комментариев.

Автор популярного YouTube-блога Ryan Is Driving, подрабатывающий таксистом, опубликовал ролик, в котором продемонстрировал популярное среди пассажиров мошенничество. Девушка пыталась отменить поездку в приложении Uber, чтобы не платить за нее, передает Лента.ру.

Видео опубликовано под названием «Женщина пытается проехать бесплатно». Судя по записи, пассажирка отменила поездку в мобильном приложении. В ответ на уточняющие вопросы о причине такого поступка она начала хихикать. На просьбу водителя выйти из машины девушка оскорбила его и попыталась ударить. Больше всего ее задело замечание Райана о том, что происходящее записывается на видеорегистратор.

Видео собрало более двух миллионов просмотров и почти 14 тысяч комментариев. В основном пользователи высказывали поддержку таксисту и утешали его. «Понимаем твое оцепенение в такой ситуации. Девочка просто неадекватная», — писали ему.

По словам блогера, пассажиры нередко отменяют поездку в надежде, что таксист этого не заметит. «Чаще водитель это видит, к несчастью нашего маленького оппортуниста», — пошутил в описании к ролику Райан. «Я, честно говоря, не думал, что на меня нападут во время поездки, но не могу сказать, что хоть чему-нибудь удивляюсь во время работы в Uber», — заключил он.

Сотрудники сервиса сообщили таксисту, что отключили неадекватную пассажирку от пользования приложением. Несмотря на потерянные деньги, Райан не расстроился, так как высокие показатели просмотров в блоге позволяют ему монетизировать записи.

Фото: vesti-ukr.com


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