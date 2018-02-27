Задержан сбежавший осужденный из Астаны

Сбежавшего из столичного следственного изолятора осужденного задержали в Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Чуть более суток понадобилось сотрудникам правопорядка, чтобы успешно завершить розыскные мероприятия по задержанию осужденного Аргимбаева Е. К., который в полдень 25 февраля совершил побег из следственного изолятора Астаны. Целенаправленная работа совместных сил правопорядка дала положительный результат.

По информации ведомства, во время розыскных мероприятий, ближе к полуночи сотрудники Нуринского отдела внутренних дел ДВД Карагандинской области остановили легковую машину «Жигули» в районе села Ахмет.

«Во время проверки в салоне автомашины в качестве пассажира оказался разыскиваемый осужденный. При задержании осужденный сопротивления не оказал. За совершенный побега из мест лишения свободы санкция ст. 426 УК РК предусматривает до трех лет лишения свободы», - проинформировали в КУИС.

Фото: birgun.net