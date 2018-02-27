27-летний житель Павлодарской области убил двоих соседей-пенсионеров

Хозяину дома, в котором произошло преступление, было 76 лет, а его супруге - 78.

Жестокое убийство двух пенсионеров в поселке Майкаин расследуют полицейские Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Хозяину дома, в котором произошло преступление, было 76 лет, а его супруге - 78. Их тела обнаружила соседка. На теле убитых было несколько ножевых ранений, - сообщила пресс-служба областного Департамента внутренних дел.

В мусорном баке следователи нашли нож, который теперь приобщён к уголовному делу как -вещественное доказательство. 27-летний подозреваемый арестован. По словам полицейских, он жил на одной улице с убитыми.

«Предварительная версия в том, что сам подозреваемый проживал с родителями, не имел постоянного дохода, постоянно нуждался в денежных средствах. По его предположению пенсионеры жили в достатке, и у них могли водиться деньги, так как они в последнее время распродавали имущество», — сообщила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

Фото: SevastopolMedia