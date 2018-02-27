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В Карагандинской области растет число заболевших туберкулезом

27 февраля 2018, 08:57

В 2014 году в Карагандинской области туберкулезом заболел 1 ребенок, в 2015 году - 2, 2016 году -1, и в 2017 году – 4 детей.

Управление здравоохранения Карагандинской области сообщило, что в последние годы отмечается снижение заболеваемости туберкулезом по области на 31,6%, и по Караганде на 37,6%. Однако, возросло количество заболевших туберкулезом среди непривитых детей, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Наиболее высокие показатели еще в 2015 году были отмечены в городе Каражал, 2016-ом в Бухар-жырауском районе, и в прошлом году – в Нуринском районе.

Помимо этого, как отметила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса, возросло количество заболевших туберкулезом среди детей, не получивших вакцинацию БЦЖ (прим.авт. – Бацилла Кальметта-Герена). Так, в 2014 году в Карагандинской области туберкулезом заболел 1 ребенок, в 2015 году - 2, 2016 году -1, и в 2017 году – 4 детей.

Выявление туберкулеза проводится при помощи флюорографического обследования, как взрослых, так и подростков, а также туберкулинодиагностики среди детей. Ежегодно обследуется до 70-75 % взрослых и подростков и выявляется 60 % впервые диагностированного туберкулеза органов дыхания. Методом туберкулинодиагностики обследуется ежегодно не менее 60% детей проживающих в области. По последним данным, выявлено свыше 52 % заболевания туберкулезом у детей.

Фото: ok.ru


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