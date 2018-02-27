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В армию США впервые вступил трансгендер

27 февраля 2018, 09:14

Cолдат еще не начал базовую подготовку.

Контракт с армией США впервые подписал трансгендер. Об этом заявил представитель Пентагона Дэвид Истберн, сообщает Reuters.

В конце прошлого года министерство обороны США объявило, что начинает принимать новобранцев-трансгендеров, но это первый случай подписания контракта с армией. Истберн отметил, что солдат еще не начал базовую подготовку.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах. Федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет Трампа. Пентагон разработал специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В нем, в том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.

Источник: Lenta.ru

Фото: YouTube


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