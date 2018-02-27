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Мужчины выпали из самолета при попытке улететь в стойке шасси

27 февраля 2018, 09:25

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Два гражданина Перу погибли при попытке улететь из Эквадора в Нью-Йорк в стойке шасси самолета. Тела молодых людей 25-30 лет нашли на взлетно-посадочной полосе, сообщает перуанская газета El Comercio.

По данным издания, лайнер прибыл из Перу. Мужчины, вероятно, вывалились на землю, когда самолет вылетал из аэропорта города Гуаякиль. Как именно это случилось, пока неясно. Возможно, машина вытолкнула их при уборке шасси.

Судно было вынуждено вернуться в Эквадор, чтобы проверить, не осталось ли в его частях других безбилетных пассажиров. Аэропорт пришлось закрыть на полтора часа.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: Lenta.ru

Фото: Ivan Alvarado / Reuters


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