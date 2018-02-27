Рынок косметики и парфюмерии освоен казахстанскими производителями крайне слабо

В магазинах и на базарах РК казахстанцы платили в январе текущего года за шампунь 379 тенге за 150 мл - это на 5% дороже, чем в первом месяце прошлого года. Зубная паста обходилась в среднем в 447 тенге за 75 мл, на 6,7% больше, чем годом ранее. Туалетная вода подорожала на 5,8% за год, до почти 22 тысячи тенге за 100 мл, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

Мыло возросло в цене значительно более ощутимо: туалетное - на 8,9% за год, до 200 тенге за 100 г, хозяйственное - сразу на 10,5% за год, до 115 тенге за 200 г. Стиральный порошок вырос в цене на 4,5% год-к-году, до 416 тенге за 500-граммовую упаковку по итогам января 2018.

По итогам прошедшего года моющие и чистящие средства выросли в цене на 8,1% в сравнении с 2016 годом. Товары личного пользования, включающие зубную пасту и шампунь, выросли за прошлый год в цене на 8,8%. Напомним, что в целом непродовольственные товары подорожали за 2017 год на 8,4%, а общий уровень инфляции составлял 7,4%.

Парфюмерия, косметические и туалетные средства - сегмент рынка, освоен казахстанскими производителями крайне слабо. Так, по итогам прошлого года местные компании обеспечили всего 5,1% спроса - при том, что в целом производство выросло на 23,5% год-к-году.

Отечественных производителей ждет и сегмент моющих и чистящих средств. Так, местное производство перекрыло спрос на моющие средства всего на 4,3% в 2017 году, на чистящие пасты и порошки - всего на 0,7%. Ощутимо лучше обстоят дела для мыла - здесь потребности рынка охвачены казахстанскими производителями на 22,9%.

Фото: amazonaws.com