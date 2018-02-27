Ветреная погода и осадки ожидаются в Казахстане 27 февраля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на востоке республики ожидается погода без осадков. Ожидается усиление ветра, низовая метель, на севере, юге и юго-востоке - гололед. На большей части республики сохранится туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в Жамбылской, Южно-Казахстанской временами 30 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях – гололед. В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Атырауской области –гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Алматы днем 6°, ливневый дождь. В Астане днем -7°, преимущественно облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30.

Фото: express-k.kz.