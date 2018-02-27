Об IT-технологиях, применяемых в своей работе, рассказали в полиции Алматы

«Безопасность с цифровыми технологиями» - в полиции Алматы рассказали об IT-перспективах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Сегодня в городе используются возможности более 115 тыс камер видеонаблюдения, в том числе по трём программам «Безопасный город», «Безопасный двор» и «Безопасная улица» установлено 107 533 (93%) камер видеонаблюдения, без привлечения бюджетных средств.

Благодаря внедрению систем видеонаблюдения в минувшем году раскрыто 1 218 преступлений, выявлено свыше 21 564 административных правонарушений, в том числе 20 801 нарушений Правил дорожного движения.

Продолжается практика подключения квартир и домов к системе охранной сигнализации. Под охрану взято 156 877 объектов различных форм собственности, в том числе 100 627 жилых помещений, подключенных на пульты централизованного наблюдения частных охранных организаций.

Для профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений реализуется проект «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан» с дополнительной установкой еще 1 тысячи камер в общественных местах.

Планируется дальнейшее расширение Автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» (АИС БДД) еще на 153 поста. В настоящее время в дежурные части районных УВД-ОП осуществляется вывод изображения установленных видеокамер для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени, с возможностью просмотра видеозаписи, а также внедрены охранные функции аналитики с автоматическим реагированием на вынос предметов и вещей, скопление лиц, оставленные предметы.

В целях недопущения отклонения и контроля за несением службы экипажами комплексных сил полиции, программистами разработана автоматизированная система «Автонавигатор», включающая в себя электронную карту города, с заполнением маршрутов патрулирования, для отслеживания движения нарядов комплексных сил полиции, а также ежедневную расстановку и корректировку нарядов на электронной карте города.

Продолжена разработка автоматизированной системы «Автонавигатор», с подключением системы GPS для контроля за несением службы участковыми инспекторами полиции на закрепленных административных участках и недопущения ими отклонения;

В целях улучшения работы службы «102», своевременного реагирования на поступающие сообщения о происшествиях и контроля за работой операторов «102», израильской компанией разработана специальная программа, позволяющая в реальном времени отслеживать количество звонков поступающих каждому оператору и время их обработки, с выводом на проекционную панель ЦОУ ДВД, тем самым обеспечивается детальный контроль за работой операторов спецлиний «102».

В целях обеспечения дорожной безопасности и выявления нарушений со стороны водителей, двигающихся по общественной полосе, а также проведения мониторинга за обстановкой на дорогах, устанавливается мобильный комплекс «Жолак», который позволит с помощью видеокамер, установленных на автобусах и троллейбусах, в автоматическом режиме обеспечивать фиксацию нарушений ПДД по предназначенной для движения общественного транспорта полосе. В настоящее время подготовлено коммерческое предложение на оснащение 500 единиц муниципального автотранспорта и подана заявка в акимат города Алматы на выделение необходимых финансовых средств.

В целях реализации проекта в ДВД Алматы на сегодняшний день из местного бюджета приобретено 20 единиц планшетов, и еще 147 планшетов уже установлено в патрульных автомашинах;

В 2018 году для административного производства в электронном формате выделено 112 миллионов тенге на приобретение 700 планшетных компьютеров и 767 единиц мобильных принтеров к ним. Составление административных протоколов в электронном формате позволит значительно сократить время этой процедуры, а также на месте произвести проверку по всем учетным базам данных правоохранительных органов;

В целях видеофиксации административных правонарушений и снижения коррупционных рисков приобретено 1 423 носимых видеорегистраторов. В настоящее время оснащенность видеорегистраторами составляет 100%. Кроме того, все автомобили дорожно-патрульной полиции оснащены видеорегистрирующими устройствами, которые в постоянном режиме осуществляют запись дорожной ситуации по маршруту движения экипажа. Фиксация нарушений камерами позволяет исключить контакты полицейских с правонарушителями и, соответственно, минимизировать коррупционные проявления на дорогах и исключить конфликтные ситуации.