Казахстанцы переводят депозиты в иностранные банки

Объем вкладов за 2017 год впервые за несколько лет сократился.

Доля розничных вкладов в банки второго уровня (БВУ) с иностранным участием выросла за год с 10 до 11%. Главные банки-«иностранцы» - российские «дочки», передает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью ranking.kz.

БВУ РК с иностранным участием. Розничные вклады. Декабрь 2017

Объем вкладов за 2017 год впервые за несколько лет сократился - на 3,4%, до 16,7 трлн тг. Корпоративные вклады сократились на 9,7%, до 8,5 трлн тг, при этом розничные вклады продолжили рост - за 2017 год на 4%, до 8,2 трлн тг.

В результате удельный вес депозитов физлиц в общем объеме вкладов БВУ РК увеличился за год с 45,8% до 49,3%.

На 1 января 2018 года банковский сектор РК представлен 32 БВУ, из которых 13 банков - с иностранным участием.

В портфеле депозитов физлиц доля вкладов, находящихся в банках РК с иностранным участием, растет второй год подряд - в 2016 с 9% до 10,2%, в 2017 - до 10,9%. Объем розничных вкладов за 2017 год вырос на 11,6%, до 898,9 млрд тг. Для сравнения, по итогам 2016 года наблюдался прирост год-к-году на 29,3%.

Почти все депозиты физлиц открыты в российских банках, на долю четырех российских «дочек» приходится 96,2% от всех вкладов в БВУ с иностранным участием, или 864,6 млрд тг. При этом доля одного Сбербанка составляет 77,8%, или 699,7 млрд тг. На Альфа-Банк (83,6 млрд тг), Хоум Кредит (53,6 млрд тг) и ВТБ (27,7 млрд тг) приходится 18,3% от всех вкладов БВУ с иностранным участием.

Среди всех 32 БВУ РК Сбербанк занимает 4 место по объему розничных вкладов, с долей 8,5%.

В то же время, несмотря на рост доли иностранных банков в объеме вкладов, 89,1% розничных депозитов все еще размещены в «полностью казахстанских» БВУ. Объем за 2017 год увеличился на 3,2%, до 7,3 трлн тг. В 2016 годовой рост составил 13,4%.

Фото:Персональные финансы