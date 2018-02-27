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Принц разбился, упав с крыши отеля

27 февраля 2018, 09:38

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Германии погиб принц Карлос фон Гогенцоллерн. 39-летний мужчина разбился в пятницу вечером, упав с крыши 21-этажного отеля "Интерконтиненталь" во Франкфурте, сообщает Life.ru со ссылкой на FAZ.

С какой целью он находился в отеле — пока неизвестно, так же как и то, почему он вообще приехал во Франкфурт. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает ряд немецких СМИ, в 2014 году Гогенцоллерн был приговорен к четырём годам тюрьмы за мошенничество с несуществующими инвестиционными фондами. По некоторым данным, ущерб от его махинаций составил 8,8 миллиона евро. Срок его ареста истекал в июле. Однако 23 февраля его ненадолго выпустили из-под стражи, тогда-то он и направился во Франкфурт.

Гогенцоллерны — одна из самых знатных династий немецкого дворянства, первые упоминания в летописях встречаются в 1061 году.

Фото: life.ru


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