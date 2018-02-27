Столичный акимат выкупит землю на 4,6 миллиарда тенге

135 земельных участков планируется выкупить под государственные нужды в Астане в 2018 году, сообщает Atameken Business Channel.

Данные территории обойдутся городскому бюджету в 4,6 миллиарда тенге. Об этом сообщил руководитель ГКП «Городская недвижимость» Александр Строчков.

«В этом году предварительно планом предусмотрено 4,6 миллиарда тенге на выкуп земельных участков для государственных нужд. На данных участках будут строиться четыре школы, тепломагистрали, дороги в районе ж.-д. вокзала. Эта дорога соединит район ж.-д. вокзала, чтобы трафик не был загружен, с новой улицей Сырым, которая строится. Это улица 27-я. Это длинный проект, но сейчас завершается освобождение участка под строительство моста и прилежащей к нему дороги», - пояснил руководитель ГКП «Городская недвижимость».

Также будет продолжена работа по освобождению земельных участков на улице Сейфуллина, до улицы 150 лет Абая. Таким образом, отметил он, городская магистраль будет закольцована. Для возведения школ предстоит освободить три земельных участка.

«Уже принято постановление акима города Астаны о выкупе земельных участков под строительство школ во вторую очередь, то есть для прокладки инженерных сетей к этим школам, соответственно, строительства площадок. Но в связи с ограниченным финансированием стоят первоочередные задачи. Это освободить площадки под прокладку инженерных сетей. Чтобы к началу учебного года запустить школы», - сказал г-н Строчков.

Изымаются участки и для строительства новых скверов по проспекту Женис и улице Богенбай-батыра. К их строительству планируется приступить в апреле. После переселения жильцов на данных участках будет демонтировано 38 объектов. Земли выкупаются как у собственников в частном жилом секторе, так и у юридических лиц. Стоимость земли определяется по действующему законодательству, регламентирующему порядок выкупа земель под госнужды. После оценки имущества владельцам выплачивается компенсация.

«Вопрос адекватности предлагаемых цен у жильцов стоял, если был дисбаланс между рыночной стоимостью и стоимостью, предлагаемой акиматом. Это вызывало бурю недовольства и возмущений. Но суммы, которые адекватно устанавливаются и решением судов принимаются, соответствуют рыночной стоимости. Поверьте, к нам приходит много собственников, которые предлагают выкупить земельные участки за ту стоимость, которую предлагает бюджет. Но в связи с тем, что их участки не входят в границы выкупа под школы, скверы, мы не можем их приобрести. То есть если собственник захочет на рынке продать данное имущество, то у него будут проблемы», - считает Александр Строчков.

Общая площадь земель, которые предстоит высвободить в столице, запланирована в объеме 18 гектаров. Под госнужды планируется выкупить участки, которые сегодня занимают 32 жилых дома, 42 дачных строения, 43 гаража, 18 производственных объектов.