В Астане за неделю зарегистрированы 659 преступлений

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима Астаны.

По проблемным вопросам долевого участия в жилищном строительстве с докладом выступил первый заместить акима города Астаны Сергей Хорошун.

«На прошлой неделе на заседании МВК было рассмотрено 24 объекта. Идет информационная работа с ЖСК по механизму достройки в рамках программы «Нурлы Жер». В пятницу еще одно ЖСК «Пана-Комфорт» определило частного инвестора для самостоятельной достройки (ТОО «Лея»)», - сообщил он.

О чрезвычайных, санитарно-эпидемиологической, текущей ситуациях объектов жизнедеятельности города и о ходе отопительного сезона доложил заместитель акима города Косман Айтмухаметов. По его словам, за прошедшую неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости была стабильной и не превышала контрольного уровня. Отопительный сезон в столице проходит в штатном режиме. Энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива.

О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице отчитался начальник ДВД города Марат Кожаев.

«В целом оперативная обстановка в столице стабильная. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 659 преступлений. Это на 305 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал М. Кожаев.

«Сегодня мы подписываем Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Астана на 2018-2019 годы. Целью Плана является оздоровление криминогенной обстановки в столице», - сообщил аким города Асет Исекешев.

Аким поручил государственным органам активно участвовать в реализации мероприятий указанных в Комплексном Плане. Аппарату акима города взять на контроль исполнение данного плана и ежеквартально докладывать о ходе его исполнения.

О работе общественного транспорта города рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

По вопросам благоустройства города были заслушаны доклады руководства районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка».