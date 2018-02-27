В первый день весны в «Астана Опера» пройдет концерт «Музыка тронет струны души»

В этот вечер на сцену выйдут блестящие инструменталисты, лауреаты международных конкурсов.

В первый день весны в «Астана Опера» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Благодарности «Музыка тронет струны души». 1 марта на сцене Камерного зала театра свое искусство слушателям представят яркие казахстанские музыканты.

Этим концертом мы хотим поздравить соотечественников со значимой для всех казахстанцев датой – Днем благодарности. Этот праздник еще больше сближает все этносы, проживающие на бескрайних просторах нашей родины. День благодарности – великий день патриотизма, дружбы, многообразия культур. Сегодня каждый из нас испытывает особое чувство гордости за нашу страну, - сказали исполнители.

В этот вечер на сцену выйдут блестящие инструменталисты, лауреаты международных конкурсов – обладатель Государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Дуйсенбаев, Мадина Бекмадиева (скрипки), Заслуженный деятель Казахстана Дамир Султанов (баян), Анатолий Якушкин (контрабас), Алиби Асакаев (гитара), Дана Дуйсенбаева (фортепиано).

День благодарности был учрежден в нашей стране по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева в 2016 году – год 20-летия создания Ассамблеи народа Казахстана. «Яркий праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу» отмечают в день образования Ассамблеи. В каждом регионе республики в этот день проходит большое число мероприятий.

В «Астана Опера» по случаю этой торжественной даты публике предложат насыщенную концертную программу, в которую вошли шедевры казахской и западноевропейской классики. В их числе – знаменитые кюи «Сарыарқа» и «Төремұрат» великого казахского народного композитора Курмангазы Сагырбайулы в обработке для ансамбля.

Близким другом и помощником казаха-кочевника испокон веков был его верный спутник – конь. Скрипичная пьеса «Бозайғыр» Е. Брусиловского рисует образ белого скакуна – бозайғыра, несущегося по бескрайним просторам степи, как символ храбрости и стремления вперед.

Популярная пьеса К. Сен-Санса «Интродукция и рондо каприччиозо» написана с превосходным пониманием возможностей скрипичной виртуозности, а ее форма очень естественна и наглядна. Слушателям представят еще один образец творчества французского композитора – «Хаванез».

Одним из самых ярких и значительных произведений Эрнеста Шоссона является его Поэма для скрипки, которая и сегодня регулярно исполняется на престижных международных площадках. Прозвучат не менее известные «Размышление», соч. 42, № 1 П. Чайковского, «Радость любви», «Муки любви», «Прекрасный розмарин» Ф. Крейслера и др.

Начало концерта в 19:00.