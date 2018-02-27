О необходимости дополнить ч.3 ст.27 ГПК РК в части подсудности СМС по делам несовершеннолетних дел об увеличении размера алиментов

Согласно ст.139 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее Кодекс) при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Согласно п.1 ст.175 Кодекса если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.

Согласно ч.3 ст.27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее ГПК РК) специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам об определении места жительства ребенка; определении порядка общения родителя с ребенком и отобрании ребенка, находящегося у других лиц; об определении места жительства ребенка при выезде ребенка с одним из родителей за пределы республики на постоянное место жительства; о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребенка и его отмене; о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации с особым режимом содержания; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними; об установлении отцовства несовершеннолетнего и взыскании с него алиментов; по заявлениям об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); об установлении отцовства и о взыскании алиментов в процентном отношении или твердой денежной сумме на содержание ребенка; об уменьшении размера алиментов; о защите трудовых, жилищных прав несовершеннолетних; о возмещении вреда, причиненного совместно несовершеннолетними и совершеннолетними, в том числе с участием недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних.

Вышеуказанная императивная норма определяет подсудность спора об уменьшении размера алиментов специализированным межрайонным судам по делам несовершеннолетних. Вместе с тем на практике имеет место рассмотрение судами гражданских дел по искам об увеличении размера алиментов. Соответственно возникает вопрос о подсудности дел, возбуждаемых судами по искам об увеличении размера алиментов.

Полагаю, необходимым дополнить ч.3 ст.27 ГПК РК в части подсудности специализированным межрайонным судам по делам несовершеннолетних не только дел об уменьшении размера алиментов, но и дел об увеличении размера алиментов.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Турсымбаева Р.А.