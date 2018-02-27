Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил за год 151,5 триллиона тенге

За 2017 год объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 151,5 трлн тг. Это на 57 трлн тг больше, чем годом ранее (прирост - 60,3%).

Из них объем торгов долевыми и долговыми ценными бумагами составил 3,4 трлн тг за 2017 год. Доля от совокупных объемов - всего 2,3%, прирост за год - 0,9 п.п.

Основной объем операций купли-продажи (89,6%) происходил на денежном рынке: за 2017 год - 135,7 трлн тг, что на 53 трлн тг (64%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подобный прирост объемов на KASE обусловлен растущей активностью профессиональных участников торгов.

На рынке акций за 2017 год объем торгов составил 269,4 млрд тг. Основной объем торгов пришелся на вторичный рынок. Прирост за год - 7,7%.

Лидером по объему торгов на рынке долевых ценных бумаг стал брокер АО «Фридом Финанс», с показателем активности Ка 3,8. Это почти втрое выше показателя АО «Казпочта», занявшего второе место в рейтинге активности (Ка 1,3).

На третьем месте АО «Асыл- Инвест» - Ка 1,23. Также в ТОП-5 входят АО «Halyk Finance» - Ka 1,13, и АО «Сентрас Секьюритиз», с показателем Ка 1,1.

На рынке корпоративных облигаций объем торгов составил 1,2 трлн тг. Прирост за год - 127,4%. При этом основной объем проходил на первичном рынке - 864,5 млрд тг, против 289,3 млрд тг на вторичном рынке.

АО «Фридом Финанс» стал лидером и по активности купли-продажи долговых ценных бумаг, поднявшись в 2017 на три строчки по сравнению с предыдущим годом - Ка 3,11. На втором месте - АО «BCC Invest», Ka 2,14. Третье место - АО «Сентрас Секьюритиз», Ка 1,95. На четвертой строчке расположился занимавший седьмое место в 2016 году АО «Евразийский Капитал», Ка 1,49. На пятом месте, как и годом ранее, находится АО «Halyk Finance», Ka 0,96.

На рынке государственных ценных бумаг объем торгов за год составил почти 2 трлн тг, что на 1,4 трлн тг больше, чем за 2016 год, то есть прирост составил 3,6 раза. Также, как и на рынке корпоративных облигаций, основной объем торгов ГЦБ пришелся на первичный рынок - 1,7 трлн тг, на вторичном рынке было проведено сделок купли-продажи всего на 218,2 млрд тг.

Лидером по активности торгов ГЦБ стал АО «Народный Банк», Ка 2,9, сохранив позиции 2016 года. На втором месте, как и годом ранее, расположился АО «Halyk Finance», Ka 2,53. Третье место занимает АО «Bank RBK», Ka 1,7. До прошлого года банк не участвовал в торгах ГЦБ. Следом идет АО «Money Experts», с показателем Ка 1,51. Замыкает пятерку лидеров АО «Ситибанк», Ка 1,06. Банк поднялся по отношению к прошлому году на 8 строчек.

На рынке денег (РЕПО) объем торгов за 2017 год составил 73,77 трлн тг. Прирост объемов за год - 16,67 трлн тг, или 29,2%.

Первое место по активности операций РЕПО занимает АО «Фридом Финанс», Ка 2,32. Второе место у АО «Казкоммерцбанк», Ка 1,48. На третьем месте - АО «Банк Развития Казахстана», поднявшийся с шестого места, Ka 1,1. Далее идет АО «BCC Invest», занимавший третье место в 2016, показатель Ка 1,03. На пятом месте рэнкинга АО «Альфа- Банк», поднявшийся с 14 строчки, Ка 0,92.

В секции операций валютного свопа наиболее активным участником второй год подряд становится АО «Казкоммерцбанк» - Ка 1,89. На втором месте АО «Kaspi Bank» - Ka 1,11.

АО «Банк Астаны» поднялся на третье место с 18 строчки, увеличив активность на валютном рынке. Показатель Ка составил 1,1 против 0,65 годом ранее. Далее АО «Альфа-Банк», Ка 0,95. Пятое место разделили АО «AsiaCredit Bank» и АО «Bank RBK», с равным показателем активности Ка 0,92. При этом годом ранее AO «Bank RBK» занимал вторую строчку (Ка 1,73).