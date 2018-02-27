Стала известна истинная причина убийства молдавской модели Playboy

Стоматолог Алексей Митаки зарезал свою жену, модель журнала Playboy Анастасию Чекати, после чего покончил жизнь самоубийством

Cовсем недавно в Кишиневе собственным мужем была зверски убита 31-летняя модель Анастасия Чекати. Полицейские выяснили, что толкнуло 34-летнего Алексея Митаки на преступление, пишет Woman.ru.

Настоящая трагедия произошла 18 февраля 2018 года в Кишиневе. Стоматолог Алексей Митаки зарезал свою жену, модель журнала Playboy Анастасию Чекати, после чего покончил жизнь самоубийством. Правоохранительные органы заявили, что Чекати была убита из ревности. Ранее сообщалось, что у Митаки была любовница. Именно роман Алексея на стороне, по мнению сотрудников полиции, мог спровоцировать ссору супругов.

Но, по новым данным, сам Алексей подозревал красавицу-жену в неверности.

«Мы имеем теперь четкое представление картины. В основе трагедии лежат межличностные отношения. Причиной убийства возлюбленной стала ревность, после чего мужчина совершил самоубийство», — цитирует слова начальника Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря сайт life.ru.

Нож, которым была убита фотомодель, полицейские нашли в раковине на кухне. На нем имелись следы крови Анастасии и отпечатки пальцев ее супруга. Дверь была заперта изнутри, так что присутствие третьих лиц в квартире было исключено сразу. Напомним, что на месте преступления была найдена дочь Анастасии и Алексея, которая родилась 30 января 2018 года.

Как сообщают источники в полиции, перед тем как совершить самоубийство, Митаки позвонил родственникам и просил позаботиться о девочке. Сейчас она находится в одной из детских больниц Кишинева. Жизни малышки ничего не угрожает.