Какими были политики в молодости

Сегодня мы решили вспомнить знаменитых политиков советского и постсоветского периода и предлагаем вам с помощью коллажей посмотреть, как люди меняются с возрастом — а иногда многое в них, несмотря на годы и власть, остается неизменным.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Владимир Ленин.

Президент СССР Михаил Горбачев.

Первый президент России Борис Ельцин.

Видный российский политик Владимир Жириновский.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Думе Сергей Миронов.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Мизулина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Министр обороны Сергей Шойгу.

Политик и хозяйственник Анатолий Чубайс.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Бывший президент Украины Виктор Янукович с сыном.

Третий президент Украины Виктор Ющенко.

Фото: Bigpicture.ru