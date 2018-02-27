В соответствии с подпунктом 11) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила производства полетов государственной авиации Республики Казахстан.

К органам управления государственной авиации Республики Казахстан относятся:

1) в авиации МО РК - Управление главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

2) в авиации МВД РК - Главное командование Национальной гвардией Республики Казахстан;

3) в авиации Пограничной службы КНБ РК- Пограничная служба КНБ РК (далее - ПС КНБ);

Основанием для начала профессиональной деятельности летного состава и группы руководства полетами является свидетельство авиационного персонала государственной авиации, выданное в соответствии с Правилами освидетельствования авиационного персонала государственной авиации, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере государственной авиации в соответствии с подпунктом 22) статьи 15 Закона.

Орган управления государственной авиации обеспечивает:

1) понимание авиационным персоналом языка, на котором написаны РЛЭ, Руководства по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту ВС разработанные разработчиком ВС и другие документы, которые связаны с выполнением авиационным персоналом своих служебных обязанностей и его полномочиями или обеспечивает эксплуатанта ВС сертифицированным переводом вышеуказанной технической литературы;

2) возможность ведения радиообмена и общения - КВС и членов экипажа, в соответствии с содержащимися в РЛЭ процедурами, с авиационным персоналом, наземными службами, включая органы ОВД и представителями уполномоченного органа иностранного государства на английском языке при выполнении международных полетов.

По назначению полеты подразделяются на:

1) боевые - для выполнения боевых задач с применением авиационных средств поражения или других задач боевого применения ВС государственной авиации по предназначению;

2) специальные - для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и территориальной целостности государства, охраны правопорядка и Государственной границы, при объявлении чрезвычайного положения или особого периода;

3) транспортные - для перевозки пассажиров, грузов, багажа и почтовых отправлений;

4) поисково-спасательные, аварийно-спасательные и для оказания медицинской помощи населению (в том числе, при стихийных бедствиях природного и техногенного характера);

5) учебные:

вывозные - полеты для выработки практических навыков и умений у летного состава обеспечивающих успешное освоение ими техники пилотирования, навигации и боевого применения ВС;

контрольные - для проверки летного состава к выполнению тренировочных полетов;

тренировочные - для отработки приобретенных летных навыков и дальнейшего их совершенствования;

зачетные - полеты для определения готовности летного состава к выполнению задач по видам летной и тактической подготовки;

6) облеты наземных радиотехнических средств - для проверки и настройки радиотехнических средств локации, навигации и связи, наземных посадочных систем;

7) облеты ВС (ознакомительные, контрольные полеты) - для проверки в полете работы систем и агрегатов ВС и силовых установок;

8) перегоночные - для перегонки ВС на авиаремонтное предприятие (техническое обслуживание) или из авиаремонтного предприятия (технического обслуживания);

9) демонстрационные - для показа авиационной и парашютной техники, пропаганды достижений авиации, а также в целях проведения массово-политических, спортивных и культурных мероприятий.

По количеству ВС полеты подразделяются на одиночные и групповые.

По высоте выполнения полеты подразделяются:

1) на предельно малых высотах - от 0 до 200 м (включительно) над рельефом местности или водной поверхностью;

2) на малых высотах - выше 200 м и до 1000 м (включительно) над рельефом местности или водной поверхностью;

3) на средних высотах - выше 1000 м и до 4000 м (включительно) от уровня моря;

4) на больших высотах - выше 4000 м и до 12000 м (включительно) от уровня моря;

5) в стратосфере - выше 12000 м от уровня моря.

По физико-географическим условиям полеты подразделяются:

1) над равниной и холмистой местностью;

2) над горной местностью;

3) над безориентирной и пустынной местностью и над водной поверхностью;

4) в полярных районах Северного и Южного полушарий.

По времени суток полеты подразделяются:

1) дневные, выполняемые в период между восходом и заходом солнца;

2) ночные, выполняемые в период между заходом и восходом солнца;

3) смешанные, при выполнении которых, в период от взлета до посадки ВС происходит переход от дневного полета к ночному или наоборот;

4) с пересечением 4 часовых поясов и более.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.