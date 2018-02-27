Боксер побывал в нокдауне, победил и умер после боя

27 февраля 2018, 10:31

Британец шел к титулу чемпиона Англии.

Британский боксер Скотт Вестгарт, выступавший в полутяжелом весе, скончался вскоре после победы над соотечественником Деком Спелманом.

31-летний Вестгарт победил соперника по очкам. По ходу боя оба боксера по несколько раз оказывались в нокдауне.

"Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", - сказал он после боя.

Позже, в раздевалке Вестгарту стало плохо и его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах пока не сообщается

За семь лет профессиональной карьеры Вестгарт провел 10 боев, из них семь побед, два поражения и одна ничья. Британец шел к титулу чемпиона Англии.


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