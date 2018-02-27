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ПРАВМЕДИА: вебинар «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в РК»

27 февраля 2018, 10:43

Ведущий - Алимов Олжас.

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в Республике Казахстан».

Ведущий - Алимов Олжас, преподаватель Учреждения «Центрально-Азиатский Университет», начальник юридического отдела «ЦАУ», директор ТОО «Олжас и Партнеры», магистр юридических наук.

Поговорим о том, кто такой следственный судья и в чем заключаются особенности осуществления им своих полномочий. Напомним, что в январе 2018 года Президент подписал указ об образовании в каждой из 14 областей РК специализированных следственных судов. В полномочия следственных судьей входит санкционирование следственных действий.

Фото: OptionClue


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