ПРАВМЕДИА: вебинар «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в РК»
Ведущий - Алимов Олжас.
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Актуальные вопросы в образовании специализированных следственных судов в Республике Казахстан».
Ведущий - Алимов Олжас, преподаватель Учреждения «Центрально-Азиатский Университет», начальник юридического отдела «ЦАУ», директор ТОО «Олжас и Партнеры», магистр юридических наук.
Поговорим о том, кто такой следственный судья и в чем заключаются особенности осуществления им своих полномочий. Напомним, что в январе 2018 года Президент подписал указ об образовании в каждой из 14 областей РК специализированных следственных судов. В полномочия следственных судьей входит санкционирование следственных действий.
Фото: OptionClue
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