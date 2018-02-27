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Назначен председатель Международного арбитражного центра МФЦА

27 февраля 2018, 10:45

Ранее Барбара Доманн занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре.

Ведущий британский адвокат по коммерческим делам Барбара Доманн назначена председателем Международного арбитражного центра МФЦА, передает МИА «Казинформ».

Барбара Доманн имеет более 30 лет опыта работы в сфере международного арбитража, а также продолжает работу в качестве ведущего адвоката по коммерческим делам. Ранее занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре.

В настоящее время является членом Лондонского международного арбитражного суда, третейским судьей в Лондонском международном арбитражном суде, в Парижской международной коммерческой палате, а также в Международном арбитражном центре Гонконга.

«Для меня большая честь стать председателем Международного арбитражного центра МФЦА, а также иметь возможность внести свой вклад в развитие этой амбициозной инициативы. Наша цель - сделать МАЦ выбором номер один в Евразийском регионе для решения гражданских и коммерческих споров посредством арбитража и других внесудебных методов урегулирования споров», - подчеркнула Б. Доманн.

«Арбитражный центр МФЦА представит превосходную альтернативу более традиционным методам урегулирования гражданских и коммерческих споров в судах. Центр будет предлагать целый спектр методов внесудебного урегулирования споров, включая арбитраж и медиацию, с максимальной гибкостью и оперативным реагированием на нужды сторон спора», - отметил Регистратор МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

МАЦ начал свою работу 1 января 2018 года. МАЦ имеет собственную коллегию независимых, высококвалифицированных международных третейских судей и посредников, работающих в различных юрисдикциях. Он обеспечит независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с высочайшими международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров. Надежность, справедливость, доступность и безусловное применение верховенства закона должны стать отличительными чертами арбитражного центра МФЦА. МАЦ также будет способствовать организации тренингов по внесудебному урегулированию споров в Казахстане и Евразийском регионе, отметили в пресс-службе МФЦА.

Фото inform.kz


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