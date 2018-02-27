Столичный боксёр стал чемпионом турнира «Мемориал Странджа»

А судья из Казахстана Айдамир Ералиев признан лучшим рефери на турнире Странджа.

Золото и четыре бронзы привезла казахстанская команда из Софии. В 69-м международном турнире «Мемориал Странджа» приняли участие боксёры из 31 страны, в том числе 10 казахстанцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФБ.

В жёсткой конкуренции звание чемпиона в весовой категории до 64 килограммов завоевал 26-летний боксёр из Астаны Сабыржан Бекбергенов. Он провёл 4 поединка и в выиграл финал у украинца Ивана Данчи со счётом 5:0.

Канагат Маралов, Нурбол Калжанов, Михаил Коханчик и Абзал Куттыбеков получили бронзовые медали.

А судья из Казахстана Айдамир Ералиев признан лучшим рефери на турнире Странджа.

В начале марта спортсменам из национальной сборной команды по боксу предстоит участие ещё в двух европейских турнирах – с 11 по 17 марта пройдут соревнования памяти Феликса Штамма в Польше и с 8 по 12 марта турнир GeeBee в Финляндии.