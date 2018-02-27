Казахстанцы смогут ездить в Турцию на скоростных поездах

По железной дороге в Турцию и в Европу. Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, открытый в октябре прошлого года, будет перевозить пассажиров из Казахстана до турецкого города Карс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В настоящее время ведется работа по решению технических моментов.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на первом этапе позволит перевозить до 1 миллиона пассажиров. Для реализации проекта осталось выполнить технические требования. Ожидается, что уже к концу года желающие смогут поехать в Турцию на скоростных поездах.

- В первую очередь нужно выполнить технические условия. Они заключаются в том, что размеры рельсов на азербайджанской территории составляют 1520, а в турецкой - 1435 миллиметров. Чтобы перейти от одних рельсов на другие, требуется или замена колес, или осуществление этого процесса в автоматическом режиме. Мы уже заказали вагоны, которые отвечают таким требованиям. И до конца года планируется начать перевозку пассажиров (пока до Карса), - сказал председатель «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов.

Специалисты отмечают, пассажироперевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс позволит существенно увеличить туристический поток с Востока на Запад и обратно.

- Транспорт - один из важных факторов туризма. То, что Баку-Тбилиси-Карс проходит по территории Великого Шелкового пути, открывает для туризма большие возможности. Планируется запустить специальные туристические поезда, реализовать отдельные проекты для путешественников. Это хорошая возможность для туристов из Казахстана и других стран Азии поехать в Турцию и дальше - в другие страны, - прокомментировал пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов.

Такие туры не будут ограничиваться двумя-тремя днями. Они предусматривают знакомство с достопримечательностями каждой из стран по маршруту Шелкового пути.