Как обеспечивается безопасность лифтов

Абсолютно каждый день по всему миру люди пользуются электрическими лифтами. Лифтом называется стационарная подъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим. Лифты обеспечивают удобство и комфорт передвижения, в особенности это касается людей, которые работают и живут в многоэтажных зданиях.

Задумывались ли мы когда-нибудь о безопасности этих лифтов? Как обеспечивается безопасность? Как проводится сертификация лифтов? Сертификация лифтов является обязательной или добровольной?

При использовании лифтов пассажирских, грузовых или промышленного назначения, иногда возникают опасения по поводу надежности этого оборудования. Не остановится ли оно в самое неподходящее время, не застрянет ли между этажами, не рухнет ли оно в шахту?

Конечно, теорию вероятности никто не отменял. Но для того, чтобы страхи не могли воплотиться в реальность, существуют специально разработанные меры обеспечения безопасной работы лифтов. И первое мероприятие, которое обязаны осуществлять все владельцы поднимающих устройств, при вводе их в эксплуатацию - это прохождение сертификации. И именно в процессе сертификации определяется соответствие конструкции конкретного лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Данный технический регламент устанавливает правила безопасной эксплуатации подъемных устройств и основные технические требования к их характеристикам.

Важность данной процедуры заключается также в том, что для легального ввоза лифтового оборудования в страны Таможенного союза, наличие сертификата соответствия обязательно непосредственно на лифт и на устройства, предназначенные для обеспечения его безопасной эксплуатации по отдельности.

Подтверждение соответствия лифта и устройств безопасности лифта, требованиям технического регламента, осуществляется в форме обязательной сертификации перед выпуском их в обращение на территории государств-членов Таможенного союза. Для обязательной сертификации заявитель подает заявку. К заявке на проведение сертификации прилагаются документы, свидетельствующие о соответствии лифта и устройств безопасности лифта требованиям настоящего технического регламента. Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием - изготовителем лифта, используемые им для комплектования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств безопасности лифта на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.

Идентификация лифта и устройств безопасности лифта, осуществляется органом по подтверждению соответствия посредством установления их характеристик существенным признакам. Идентификация

осуществляется с использованием представленной заявителем документации. Результатом идентификации является отнесение или не отнесение продукции к объекту технического регулирования технического регламента.

Испытания при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов проводит аккредитованная в установленном порядке испытательная лаборатория.

Обязательная сертификация лифта включает обследование пяти основных устройств: гидроаппарат безопасности, буфер, ловители, ограничители, замок двери шахты.

При проведении сертификации лифта, заявитель представляет для испытаний смонтированный лифт разового изготовления, типовой образец единовременно изготавливаемой партии лифтов или типовой образец типоразмерного ряда лифтов серийного производства.

Информацию об аккредитованных испытательных лабораториях и Органах по подтверждению соответствия можно получить на официальном сайте Национального центра аккредитации www.nca.kz.

Сертификация лифтов возможна при соблюдении основных требований технического регламента о безопасности лифтов по одной из установленных схем сертификации. Сертификат на лифты оформляется в соответствии с утвержденными в техническом регулировании схемами сертификации. Под действие технического регламента не подпадают лифты, установленные или предназначенные для установки в угольных и горных шахтах, на судах и плавучих средствах, на самолетах.

Орган по подтверждению соответствия в сроки, определенные договором с заявителем, проводит сертификацию в соответствии с выбранной схемой сертификации и принимает решение о выдаче сертификата соответствия или об отказе в его выдаче.

Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия должно содержать мотивированное обоснование несоответствия лифта или устройства безопасности лифта требованиям настоящего технического регламента.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 г. № 140 утвержден перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 011/2011.

Также Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 г. № 140 утвержден перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 011/2011.

Лифты, устройства безопасности, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском лифтов, устройств безопасности в обращение на рынке.

Единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза наносится на каждый лифт и устройства безопасности лифта, согласно утвержденному перечню, а также приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Для желающих получить подробную информацию о требованиях к безопасности лифтов и лифтового оборудования рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел,11 телефоны 750541, 750542, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.

Уалиева Анар Абсаттаровна

Главный специалист ДКТРМ по г. Астане