За оскорбление дамы мужчина получил нож в сердце в ВКО

Житель Семея попал за стол к гражданским супругам, благодаря самой женщине, которую он встретил случайно, по дороге в магазин и был приглашен в гости, выпить в компании её нового сожителя, передает Timeskz.kz.

Когда избранник дамы, основательно захмелев, удалился в другую комнату, чтобы вздремнуть, между нею и гостем вспыхнула ссора, которая постепенно переросла в матерную перебранку.

В этот момент от шума проснулся сожитель женщины. Он вступился за свою половину и потребовал от гостя извинений. Однако вместо этого - разгорелся новый конфликт с рукоприкладством. Мужчины, вцепившись друг в друга, принялись бороться.

Осознавая, что в силовой борьбе уступает противнику, улучив момент гражданский муж бросился на кухню, где со стола схватил кухонный нож. Вернувшись в комнату, он подскочил к невежливому гостю и нанес ему один удар ножом в грудь. Тот сделал несколько шагов назад и присел на пол, опершись спиной об стену.

Нападавший бросил нож на пол, а подруга, подняв, - бросила в горящую печь.«Чтобы муж снова не схватился за него! – пояснит она свой поступок в суде. Потом женщина вызвала «скорую». Но прибывшие медики констатировали лишь смерть потерпевшего – нож вошел прямо в сердце. Приехала полиция.

Виновный в расправе не отрицал содеянного, но все твердил, что не хотел убивать, - он лишь заступался за свою женщину.– Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.99 ч.1 УК РК «Умышленное убийство» и назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Ему также придется пройти там принудительное лечение от алкоголизма, – прокомментировали корреспонденту в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Надежда Михеева

Фото: Главред