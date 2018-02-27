В соответствии с подпунктом 11) статьи 167 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» утверждены Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей

Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится уполномоченным органом и его территориальными органами, Республиканской и региональными палатами частных судебных исполнителей. В случае необходимости по согласованию к проведению контроля привлекаются иные соответствующие уполномоченные специалисты.

Целями и задачами контроля являются:

обеспечение законности исполнительных действий в сфере частного исполнения исполнительных документов;

обеспечение соблюдения, восстановления имущественных и неимущественных прав и законных интересов сторон исполнительного производства;

обеспечение единообразия в правоприменительной практике частных судебных исполнителей;

профилактика и предупреждение нарушений частными судебными исполнителями в сфере исполнительного производства.

Принципами осуществления контроля являются:

законность;

объективность;

беспристрастность;

соблюдение профессиональной этики;

обеспечение прав и законных интересов сторон исполнительного производства, частного судебного исполнителя.

Срок проведения контроля частного судебного исполнителя составляет не более семи рабочих дней.

Проведение контроля приостанавливается на период временной нетрудоспособности частного судебного исполнителя.

В случае нахождения частного судебного исполнителя в отпуске или отсутствия по иным причинам, сроки проведения контроля переносятся.

Продление, приостановление и перенос сроков проведения контроля частного судебного исполнителя осуществляются должностным лицом, уполномоченным на назначение контроля.

Копии приказа о назначении контроля за деятельностью частного судебного исполнителя, заключение о результатах контроля частного судебного исполнителя и иные документы вручаются частному судебному исполнителю или доставляются по почте заказным письмом с уведомлением, или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.