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Утверждены Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей
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Аннотация к документу: Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 171 «Об утверждении Правил осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 11) статьи 167 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» утверждены Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей
Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится уполномоченным органом и его территориальными органами, Республиканской и региональными палатами частных судебных исполнителей. В случае необходимости по согласованию к проведению контроля привлекаются иные соответствующие уполномоченные специалисты.
Целями и задачами контроля являются:
обеспечение законности исполнительных действий в сфере частного исполнения исполнительных документов;
обеспечение соблюдения, восстановления имущественных и неимущественных прав и законных интересов сторон исполнительного производства;
обеспечение единообразия в правоприменительной практике частных судебных исполнителей;
профилактика и предупреждение нарушений частными судебными исполнителями в сфере исполнительного производства.
Принципами осуществления контроля являются:
законность;
объективность;
беспристрастность;
соблюдение профессиональной этики;
обеспечение прав и законных интересов сторон исполнительного производства, частного судебного исполнителя.
Срок проведения контроля частного судебного исполнителя составляет не более семи рабочих дней.
Проведение контроля приостанавливается на период временной нетрудоспособности частного судебного исполнителя.
В случае нахождения частного судебного исполнителя в отпуске или отсутствия по иным причинам, сроки проведения контроля переносятся.
Продление, приостановление и перенос сроков проведения контроля частного судебного исполнителя осуществляются должностным лицом, уполномоченным на назначение контроля.
Копии приказа о назначении контроля за деятельностью частного судебного исполнителя, заключение о результатах контроля частного судебного исполнителя и иные документы вручаются частному судебному исполнителю или доставляются по почте заказным письмом с уведомлением, или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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