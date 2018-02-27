Министерством обороны организован пресс-тур для столичных масс-медиа

В Щучинске на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА МО РК Министерством обороны РК проведен пресс-тур для журналистов и блогеров города Астаны.

Основными целями пресс-тура стали популяризация активного и здорового образа жизни, военно-прикладных видов спорта и дальнейшее качественное укрепление взаимодействия с представителями средств массовой информации.

В ходе проведения пресс-тура среди трех команд журналистов и блогеров была проведена военизированная игра в форме приключенческого квеста, направленная на демонстрацию не только физических способностей, но и на сообразительность, находчивость и смекалку.

Также в ходе игры представители масс-медиа проявили свои способности в пейнтболе и в стрельбе из пневматической винтовки, где показали хорошие результаты. Команды стремилась быть на высоте. Спортивный азарт и упорство в борьбе за каждое очко проявили игроки команд.

«Если честно, то я сегодня впервые стал на лыжи. Сегодня мы не только прочувствовали, что приходится испытывать военнослужащим во время ежедневных тренировок, но и прониклись еще большим уважением к профессии защитников Отечества. Больше всего понравилась военизированная игра в форме квеста, а особенно взаимопомощь участников нашей команды, потому что все мы были совершенно разного уровня физической подготовки. Спасибо Министерству обороны за организованный пресс-тур и такую замечательную игру, сегодня мы получили массу позитива и хорошего настроения», - поделился своими впечатлениями известный казахстанский блогер Яков Федоров.

Игра завершилась церемонией награждения победителей почетными грамотами и медалями.