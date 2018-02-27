Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Акции китайских компаний со словами «император» и «король» взлетели в цене

27 февраля 2018, 11:22

Они взлетели в цене на торговых площадках на фоне предложений об изменении китайской конституции.

Акции китайских компаний со словами «император» и «король» в названии взлетели в цене на торговых площадках на фоне предложений об изменении китайской конституции, в которой законодательно закреплено, что одно лицо не может возглавлять страну на протяжении двух сроков подряд, сообщает агентство Bloomberg.

Например, акции компании Shenzhen Emperor Technology Co. выросли в понедельник на девять процентов, это рекордный рост с ноября прошлого года. Объемы торгов также бьют рекорды — в сравнении с торгами в пятницу они выросли в три раза.

Бумаги Harbin Viti Electronics Co., в названии которого по-китайски присутствует словосочетание «могущественный император» выросли в цене на четыре процента. Акции Vatti Corp., которая на мандаринском наречии китайского языка звучит как «китайский император», выросли на более чем процент, достигнув трехнедельного максимума.

Словосочетание «Король королей», присутствующее в названии Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., помогло акциям компании вырасти на три процента. Даже клининговая компания Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co. выросла в цене на 2,6 процента при среднем росте индекса торговой площадки в 0,7.

Похожая лихорадка наблюдалась в период резкого роста криптовалют — акции некоторых компаний росли в разы после того, как в названии юрлиц появлялось слово «блокчейн».

Источник: Lenta.ru

Фото: Aly Song / Reuters


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...