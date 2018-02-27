Назначен председатель Международного арбитражного центра МФЦА

Ведущий британский адвокат по коммерческим делам Барбара Доманн назначена председателем Международного арбитражного центра МФЦА, передает МИА «Казинформ».

Барбара Доманн имеет более 30 лет опыта работы в сфере международного арбитража, а также продолжает работу в качестве ведущего адвоката по коммерческим делам. Ранее занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре.

В настоящее время является членом Лондонского международного арбитражного суда, третейским судьей в Лондонском международном арбитражном суде, в Парижской международной коммерческой палате, а также в Международном арбитражном центре Гонконга.

«Для меня большая честь стать председателем Международного арбитражного центра МФЦА, а также иметь возможность внести свой вклад в развитие этой амбициозной инициативы. Наша цель - сделать МАЦ выбором номер один в Евразийском регионе для решения гражданских и коммерческих споров посредством арбитража и других внесудебных методов урегулирования споров», - подчеркнула Б. Доманн.

«Арбитражный центр МФЦА представит превосходную альтернативу более традиционным методам урегулирования гражданских и коммерческих споров в судах. Центр будет предлагать целый спектр методов внесудебного урегулирования споров, включая арбитраж и медиацию, с максимальной гибкостью и оперативным реагированием на нужды сторон спора», - отметил Регистратор МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

МАЦ начал свою работу 1 января 2018 года. МАЦ имеет собственную коллегию независимых, высококвалифицированных международных третейских судей и посредников, работающих в различных юрисдикциях. Он обеспечит независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с высочайшими международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров. Надежность, справедливость, доступность и безусловное применение верховенства закона должны стать отличительными чертами арбитражного центра МФЦА. МАЦ также будет способствовать организации тренингов по внесудебному урегулированию споров в Казахстане и Евразийском регионе, отметили в пресс-службе МФЦА.