В Алматы BMW уходил от лобового столкновения и вылетел с дороги
Выехавший на встречную полосу автомобиль скрылся с места происшествия.
В Алматы в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как рассказал водитель BMW, он следовал по улице Добролюбова в западном направлении. В один момент перед ним оказался встречный автомобиль, шедший на обгон. Во избежание лобового столкновения водитель BMW повернул направо и начал тормозить. По мокрой дороге иномарку занесло. Авто вылетело на бордюр и задней частью врезалась в дерево.
Водитель отделался ушибом, серьезно пострадала пассажирка BMW, мать водителя. Скорая помощь госпитализировала ее.
По словам водителя, выехавший на встречную полосу автомобиль скрылся с места происшествия.
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