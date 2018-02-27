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В Алматы BMW уходил от лобового столкновения и вылетел с дороги

27 февраля 2018, 11:31

Выехавший на встречную полосу автомобиль скрылся с места происшествия.

В Алматы в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель BMW, он следовал по улице Добролюбова в западном направлении. В один момент перед ним оказался встречный автомобиль, шедший на обгон. Во избежание лобового столкновения водитель BMW повернул направо и начал тормозить. По мокрой дороге иномарку занесло. Авто вылетело на бордюр и задней частью врезалась в дерево.

Водитель отделался ушибом, серьезно пострадала пассажирка BMW, мать водителя. Скорая помощь госпитализировала ее.

По словам водителя, выехавший на встречную полосу автомобиль скрылся с места происшествия.


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