Самые яркие кадры Олимпиады-2018

Зимняя Олимпиада подошла к концу, спортсмены попрощались с гостеприимным Пхенчханом. Соревнования принесли немало неожиданных результатов — более 100 комплектов медалей были разыграны между представителями 92 стран в 15 дисциплинах. «Лента.ру» предлагает вспомнить самые яркие кадры завершившихся Игр.

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Шведка Шарлотт Калла только что финишировала первой в скиатлоне, выиграв первое золото Игр, и о чем-то беседует с соотечественницей Эббой Андерссон. Позади пройденная трасса и поверженные соперницы.

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Японская конькобежка Нао Кодайра мчится к своему первому олимпийскому золоту в карьере так, будто оно последнее.

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Рефери активно препятствует торжеству олимпийского духа в исполнении чешских и американских хоккеистов во время матча группового этапа Олимпиады.

Фото: Issei Kato / Reuters

Фристайлистка из Китая Сюй Мэнтао попыталась стать гвоздем олимпийской программы. Кажется, получилось.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Твое лицо, когда разогнал боб как следует. Немецкие бобслеисты только что выиграли золото в соревнованиях двоек.

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Болельщицы из Северной Кореи. В руках каждой флажок с Корейским полуостровом. За плечами — бдительный сосед.

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Швейцарец Грегор Дешванден расправил лыжи. Достаточно для эффектного снимка. Недостаточно для победы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Белоруска Анна Гуськова в финале соревнований по лыжной акробатике испытывает фотографов на прочность.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бобслей. Где-то там идут соревнования среди женщин — экипажи пролетают мимо зрителей на космической скорости, а счет идет на секунды.

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Российский скелетонист Никита Трегубов дал по тормозам. Теперь он серебряный медалист Игр.

Фото: Григорий Дукор / Reuters

Матч между женскими сборными Швейцарии и Кореи закончился крупной победой первых. Но северокорейским болельщицам нельзя унывать!

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСC

Китаец У Дацзин стал чемпионом в шорт-треке на дистанции 500 метров. Партия, знай своих героев.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Болельщицы из Кореи на церемонии награждения призеров соревнований по скелетону. Из какой именно Кореи прибыли болельщицы, остается только гадать.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкий двоеборец Эрик Френцель и его плед. Игры все-таки зимние. Кстати, синоптики не врали — Олимпиада вышла одной из самых холодных в истории.

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Конькобежцы из Казахстана перед соревнованиями на 1500 метров. Нет, у вас не двоится в глазах. Средняя скорость спортсменов на данной дистанции превышает 50 километров в час.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Кейтлин Уивер, кажется, пожалела насчет выбора партнера. На пьедестал в Пхенчхане канадская пара не попала.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Рагниль Хага из сборной Норвегии на радостях после завоевания золотой медали, судя по прыжку, готова пробежать еще 10 километров.

Фото: Григорий Духор / Reuters

Матч между сборными Финляндии и Кореи завершился победой «Суоми» со счетом 5:2. Двух шайб корейцам хватило только на респект от тренера.

Фото: Вадим Гирда / AР

На Играх в Сочи Федор Мезенцев, увы, остался без медалей. Но участие — уже победа, решил Федор по пути в тату-салон. Увековечит ли конькобежец поездку в Пхенчхан — вопрос. До пьедестала он вновь не доехал.