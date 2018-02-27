Самые яркие кадры Олимпиады-2018
В кольце концов
Зимняя Олимпиада подошла к концу, спортсмены попрощались с гостеприимным Пхенчханом. Соревнования принесли немало неожиданных результатов — более 100 комплектов медалей были разыграны между представителями 92 стран в 15 дисциплинах. «Лента.ру» предлагает вспомнить самые яркие кадры завершившихся Игр.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Шведка Шарлотт Калла только что финишировала первой в скиатлоне, выиграв первое золото Игр, и о чем-то беседует с соотечественницей Эббой Андерссон. Позади пройденная трасса и поверженные соперницы.
Фото: Harry How / Getty Images
Японская конькобежка Нао Кодайра мчится к своему первому олимпийскому золоту в карьере так, будто оно последнее.
Фото: Matt Slocum / AP
Рефери активно препятствует торжеству олимпийского духа в исполнении чешских и американских хоккеистов во время матча группового этапа Олимпиады.
Фото: Issei Kato / Reuters
Фристайлистка из Китая Сюй Мэнтао попыталась стать гвоздем олимпийской программы. Кажется, получилось.
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Твое лицо, когда разогнал боб как следует. Немецкие бобслеисты только что выиграли золото в соревнованиях двоек.
Фото: Julie Jacobson / AP
Болельщицы из Северной Кореи. В руках каждой флажок с Корейским полуостровом. За плечами — бдительный сосед.
Фото: Kai Pfaffenbach / REUTERS
Швейцарец Грегор Дешванден расправил лыжи. Достаточно для эффектного снимка. Недостаточно для победы.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Белоруска Анна Гуськова в финале соревнований по лыжной акробатике испытывает фотографов на прочность.
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Бобслей. Где-то там идут соревнования среди женщин — экипажи пролетают мимо зрителей на космической скорости, а счет идет на секунды.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский скелетонист Никита Трегубов дал по тормозам. Теперь он серебряный медалист Игр.
Фото: Григорий Дукор / Reuters
Матч между женскими сборными Швейцарии и Кореи закончился крупной победой первых. Но северокорейским болельщицам нельзя унывать!
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСC
Китаец У Дацзин стал чемпионом в шорт-треке на дистанции 500 метров. Партия, знай своих героев.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Болельщицы из Кореи на церемонии награждения призеров соревнований по скелетону. Из какой именно Кореи прибыли болельщицы, остается только гадать.
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий двоеборец Эрик Френцель и его плед. Игры все-таки зимние. Кстати, синоптики не врали — Олимпиада вышла одной из самых холодных в истории.
Фото: Phil Noble / Reuters
Конькобежцы из Казахстана перед соревнованиями на 1500 метров. Нет, у вас не двоится в глазах. Средняя скорость спортсменов на данной дистанции превышает 50 километров в час.
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Кейтлин Уивер, кажется, пожалела насчет выбора партнера. На пьедестал в Пхенчхане канадская пара не попала.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Рагниль Хага из сборной Норвегии на радостях после завоевания золотой медали, судя по прыжку, готова пробежать еще 10 километров.
Фото: Григорий Духор / Reuters
Матч между сборными Финляндии и Кореи завершился победой «Суоми» со счетом 5:2. Двух шайб корейцам хватило только на респект от тренера.
Фото: Вадим Гирда / AР
На Играх в Сочи Федор Мезенцев, увы, остался без медалей. Но участие — уже победа, решил Федор по пути в тату-салон. Увековечит ли конькобежец поездку в Пхенчхан — вопрос. До пьедестала он вновь не доехал.