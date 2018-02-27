Тенге укрепился до 8-месячного максимума
В обменниках доллар покупают/продают за 318,3-319,5, евро - за 392-395 тенге, рубль - за 5,7-5,77 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По результатам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 318,58 тенге, достигнув 8-месячного максимума с июня 2017 года.
В обменниках доллар покупают/продают за 318,3-319,5, евро - за 392-395 тенге, рубль - за 5,7-5,77 тенге.
Фото: kursiv.kz.
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