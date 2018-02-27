Сагадиев указал на проблему с доступом к Интернету в школах

Несмотря на то, что в Казахстане на сегодняшний день 97% школ (в том числе сельских) подключены к Интернету, проблема качества связи имеется во всех регионах. Об этом на заседании Правительства сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, к широкополосному Интернету со скоростью 4 Мбит/сек и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только 2,5 тысячи школ имеют Wi-Fi, оснащенность персональными компьютерами составляет в среднем 1 компьютер на 11 учащихся.

«Для решения этой проблемы, просим вас Бакытжан Абдирович (прим. - премьер-министр Сагинтаев) дать распоряжение местным исполнительным органам обеспечить подключение к широкополосному интернету, развести Wi-Fi и вложиться в приобретение компьютеров», - отметил глава МОН РК.

Екатерина Ионова