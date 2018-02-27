Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Новый Mercedes-AMG G63 обзавёлся «ночным» пакетом

27 февраля 2018, 11:50

Популярное издание Mercedes-Benz Passion Blog продолжает выкладывать в сеть изображения особых версий культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения.

Новый «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 Night Package получил тонкие, но очень эффективные настройки, благодаря которым выглядит ещё более желанным для покупки. Что же получает автомобиль?

В оснащение «ночного» внедорожника Mercedes-AMG G63 Night Package входит ряд чёрных элементов оформления экстерьера. Например, в тёмном цвете выполнены даже повторители на передних крыльях, что не предлагается для обычного автомобиля.

Кроме этого, в уникальный оттенок Obsidian Black окрашены и другие элементы оформления. Например, обод кожуха запасного колеса, расположенного на задней двери багажного отделения. В таком же оттенке выполнена передняя и задняя защита днища.

Также внедорожник Mercedes-AMG G63 Night Package получает тонированные стекла. Сообщается, что уже в «базе» такая машина получает 21-дюймовые «катки» особого дизайна, но заинтересованные клиенты смогут заказать колёсные диски на 22 дюйма.

Фотографий интерьера модели Mercedes-AMG G63 Night Package пока нет. Скорее всего, в оформление салона также будет использована «темная тема». Более подробная информация о эксклюзивном автомобиле будет опубликована позже.

Напомним, что совсем недавно в интернете появились фото внедорожника Mercedes-AMG G63 в приветственной версии Edition 1.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...