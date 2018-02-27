Новый Mercedes-AMG G63 обзавёлся «ночным» пакетом

Новый «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 Night Package получил тонкие, но очень эффективные настройки, благодаря которым выглядит ещё более желанным для покупки. Что же получает автомобиль?

В оснащение «ночного» внедорожника Mercedes-AMG G63 Night Package входит ряд чёрных элементов оформления экстерьера. Например, в тёмном цвете выполнены даже повторители на передних крыльях, что не предлагается для обычного автомобиля.

Кроме этого, в уникальный оттенок Obsidian Black окрашены и другие элементы оформления. Например, обод кожуха запасного колеса, расположенного на задней двери багажного отделения. В таком же оттенке выполнена передняя и задняя защита днища.

Также внедорожник Mercedes-AMG G63 Night Package получает тонированные стекла. Сообщается, что уже в «базе» такая машина получает 21-дюймовые «катки» особого дизайна, но заинтересованные клиенты смогут заказать колёсные диски на 22 дюйма.

Фотографий интерьера модели Mercedes-AMG G63 Night Package пока нет. Скорее всего, в оформление салона также будет использована «темная тема». Более подробная информация о эксклюзивном автомобиле будет опубликована позже.

Напомним, что совсем недавно в интернете появились фото внедорожника Mercedes-AMG G63 в приветственной версии Edition 1.

Via livecars