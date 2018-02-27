Минфин США пообещал новые санкции против России

По словам министра финансов Стивена Мнучина, их стоит ожидать в ближайшие 30 дней.

Глава Минфина США Стивен Мнучин обозначил более конкретные сроки введения новых антироссийских санкций, сообщает РБК.

По информации Bloomberg, ​соответствующее заявление последовало во время его выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

«Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней», — сказал Мнучин.

«Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — добавил он.

Ранее глава американского Минфина говорил, что его ведомство работает над новыми санкциями против России. Выступая в конце прошлой недели на брифинге в Белом доме, Мнучин, рассказывая о новых американских санкциях против КНДР, упомянул и Россию.

«Вы меня об этом еще не спрашивали, но мы работаем над санкциями в отношении России», — сказал тогда глава американского министерства. И пояснил, что его ведомство тесно сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В случае необходимости могут быть приняты новые санкционные меры, уточнил Мнучин. ​«Я вернусь сюда в течение следующих нескольких недель, чтобы поговорить об этом», — добавил он тогда.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что новые санкции против России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы американского президента готовятся, а их промедление связано со сложностью юридической процедуры.

В США специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследуются также предполагаемые связи команды кандидата от республиканцев с Россией. Москва все обвинения отрицает, Трамп также неоднократно говорил, что никаких связей с Россией у него нет.

В середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым предъявлены обвинения в «попытке вмешательства в кампанию» по выборам президента США в 2016 году. В списке 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

В Кремле заявили, что не увидели в обвинительном заключении американской стороны «каких-то существенных доказательств», что «кто-то вмешивался во внутренние дела США».

Фото: Цензор.НЕТ