В Алматы стартовала подготовка к Международным армейским играм "Арми-2018"

Конкурс состоит из нескольких этапов, сообщает Zakon.kz.

На этапе «Меткий стрелок» военнослужащий должен без промаха выполнить контрольные упражнения стрельб, на «Скоростном приеме» участники конкурса в учебном классе с помощью автоматического датчика кода Морзе принимают телефонограмму, улавливают на слух «точки» и «тире». На этом этапе связисты должны обладать «музыкальным» слухом, четко различать тональность передачи цифр и текста, а также иметь хорошую память, чтобы запоминать полученную шифрограмму. Следующий этап – «Уверенная передача», где военные связисты демонстрируют умение работать ключом азбуки Морзе и с помощью фонаря в ночное время передавать условные обозначения.

Самый последний этап конкурса – военизированная эстафета под названием «Связь любой ценой». Установить связь в полевых условиях – задача не из легких. По условиям состязания военнослужащие должны преодолеть полосу препятствий, выполнить стрелковые упражнения, проложить полевую телефонную линию, 3 метра пройти по бревну, брошенному через глубокий ров. Прохождение этапа усложняется тем, что связисту трудно балансировать и удерживать равновесие с катушкой, телефонным аппаратом, противогазом, автоматом за спиной.

Следующее испытание на пути связиста – обрыв на линии. Тут нужно проявить все свое мастерство, чтобы как можно быстрее найти место повреждения кабеля и правильно срастить участки провода. Выполнить норматив нужно не только по инструкции, но и на время. Каждая лишняя секунда – штрафное очко команде. Главная задача – любой ценой обеспечить связь и под огнем противника, и в облаке отравляющих веществ.

Лучшие результаты в разных этапах конкурса показали военнослужащие войсковой части 16194 сержант Ельдар Карасаев, рядовой срочной службы Нурбахыт Жаксылык и рядовой срочной службы войсковой части 32363 Вячеслав Танатаров.

На следующем этапе конкурса военнослужащие Десантно-штурмовых войск будут демонстрировать свое мастерство в масштабе Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан. А особо отличившиеся будут отстаивать честь Казахстана на Международных армейских играх «Арми-2018».