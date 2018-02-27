Учёные из США разработали искусственный аналог глаза

Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Harvard Gazeette. Устройство состоит из квадратной металинзы и искусственной мышцы, изготовленной из полимеров и электродов.

«Это изобретение пригодится не только в офтальмологии. Глаз отлично подойдёт для модернизации микроскопов, камер мобильных телефонов и может быть вмонтирован в гарнитуру виртуальной или дополненной реальности», — говорит Федерико Капассо, профессор прикладной физики, глава проекта и автор статьи.

Свойствами металинзы толщиной в 30 микрометров можно управлять с помощью искусственной «мышцы», помещённой вокруг линзы и состоящей из прозрачных электродов и упругого диэлектрического материала. На электроды можно подавать нужное напряжение, сжимая или растягивая линзу, — таким образом можно изменять её фокусировку и корректировать оптические дефекты.

«Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз», — говорит аспирант SEAS Алан Ше.

В данный момент Гарвардское управление по развитию и технологиям оформляет необходимые для защиты интеллектуальной собственности документы и изучает возможности коммерциализации изобретения, но конкретных планов по применению «глаза» пока не раскрывает.