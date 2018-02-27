Заседание правительства прошло на казахском языке

Заседание правительства под председательством Бакытжана Сагинтаева прошло на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В отличие от прошлых заседаний, министры не делили выступления на русском и казахском языках. Так, доклады на государственном языке зачитали министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, министр энергетики Канат Бозумбаев. На заседании также выступили акимы областей, которые также зачитали доклады на казахском. Исключением стал аким Акмолинской области, который поприветствовал участников заседания на казахском, а затем перешел на русский язык.

На обоих языках также зачитал доклад министр образования Ерлан Сагадиев.

Напомним, на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым президент Казахстана указал на необходимость повышения статуса казахского языка.

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода", - сказал Назарбаев.

Фото: youtube.