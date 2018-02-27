Депутаты утвердили границы нового района Астаны

Проект был поддержан депутатами единогласно. В целом общая площадь составит 18,1 тыс га, а население - 211,1 тыс человек.

Депутаты маслихата Астаны утвердили границы нового района столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

«Уважаемые депутаты, сегодня на повестке дня рассмотрение двух судьбоносных проектов в истории столицы о признании утратившим силу совместного постановления акимата Астаны, решения маслихата Астаны о границах районов столицы и проект об образовании района «Байконур» в столице Республики Казахстан», - заявил руководитель аппарата акима столицы Берик Джакенов на внеочередной сессии маслихата города Астаны.

После перечисления всех показателей, которых достигла столица за 20 лет, депутатам было предложено проголосовать в поддержку предложения акимата города об образовании 4-го административного района. В итоге проект был поддержан депутатами единогласно.

Новые границы района «Байконур» будут проходить: от железной дороги в направлении Астана-Костанай на север по существующей границе города до реки Акбулак, вдоль реки Акбулак до пр. Кошкарбаева, по четной стороне пр. Кошкарбаева до ул. Сауда, вдоль по ул. Сауда до ул. 184, по р. Акбулак до слияния рек Есил и Акбулак, по р. Есиль до моста Караоткель, по ул. Бараева до пр.Республики, по четной стороне пр. Республики до пр.Богенбай батыр, вдоль пр. Богенбай батыр и шоссе Алаш до железной дороги, по железной дороге до западной границе города. В границы района также входит территория городского кладбища 460 га.

В целом общая площадь составит 18,1 тыс га, а население - 211,1 тыс человек.

«Новый район «Байконур» несет особую миссию – продолжить работу в направлении проекта столичного акима «Город без окраин», развитию и усовершенствовании инфраструктуры города, создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства, а также оперативно решать разные социальные проблемы жителей», - подчеркнул Берик Джакенов.

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